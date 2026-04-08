Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
Китайские инвесторы оценили потенциал Самарской области

Китайские инвесторы оценили потенциал Самарской области

Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.

«Самарская область обладает всеми необходимыми условиями для размещения современных высокотехнологичных производств: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, специальные меры поддержки и преференциальные режимы. Визит китайской делегации подтвердил высокий интерес иностранных партнеров к локализации в нашем регионе. Уверен, что совместная работа позволит вывести на новый уровень кооперацию с китайскими компаниями», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В первый день делегация посетила индустриальный парк «АВТОВАЗ», где китайским партнерам презентовали промышленные мощности площадки. На территории парка сегодня работают 35 резидентов, создано более 3 тыс. рабочих мест.

Также инвесторы ознакомились с деятельностью особой экономической зоны «Тольятти». Официальным гостям региона рассказали о налоговых и таможенных преференциях, действующих для резидентов флагманской инвестплощадки.

Еще одной точкой визита стали индустриальный парк «Преображенка» и логистический парк «Преображенка-2». Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Сегодня на территории сети промышленных и логистических парков работают 78 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд рублей, создали 14 600 рабочих мест.

В третий день визита китайские инвесторы, совместно с представителями Корпорации развития Самарской области и Агентства по привлечению инвестиций, посетили завод АВТОВАЗ, где им продемонстрировали полный цикл производственной линии. Делегация также ознакомилась с деятельностью технопарка «Жигулевская долина» и ходом реализации проекта компании «Атлас Трейлер» по выпуску коммунальной техники и специальных надстроек на шасси.

«За три дня делегация из КНР успела посетить крупные промышленные предприятия и индустриальные площадки Самарской области, где ознакомилась с условиями и преференциями, созданными в регионе для инвесторов. По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, команда экономического блока региона продолжит выстраивать отношения с китайскими компаниями», – отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Поддержка инвестиционных проектов осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на повышение инвестиционной привлекательности регионов и развитие высокотехнологичных производств.

Фото – Минэкономразвития Самарской области

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
