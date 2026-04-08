Китайские инвесторы оценили потенциал Самарской области

Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.

«Самарская область обладает всеми необходимыми условиями для размещения современных высокотехнологичных производств: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, специальные меры поддержки и преференциальные режимы. Визит китайской делегации подтвердил высокий интерес иностранных партнеров к локализации в нашем регионе. Уверен, что совместная работа позволит вывести на новый уровень кооперацию с китайскими компаниями», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В первый день делегация посетила индустриальный парк «АВТОВАЗ», где китайским партнерам презентовали промышленные мощности площадки. На территории парка сегодня работают 35 резидентов, создано более 3 тыс. рабочих мест.

Также инвесторы ознакомились с деятельностью особой экономической зоны «Тольятти». Официальным гостям региона рассказали о налоговых и таможенных преференциях, действующих для резидентов флагманской инвестплощадки.

Еще одной точкой визита стали индустриальный парк «Преображенка» и логистический парк «Преображенка-2». Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Сегодня на территории сети промышленных и логистических парков работают 78 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд рублей, создали 14 600 рабочих мест.

В третий день визита китайские инвесторы, совместно с представителями Корпорации развития Самарской области и Агентства по привлечению инвестиций, посетили завод АВТОВАЗ, где им продемонстрировали полный цикл производственной линии. Делегация также ознакомилась с деятельностью технопарка «Жигулевская долина» и ходом реализации проекта компании «Атлас Трейлер» по выпуску коммунальной техники и специальных надстроек на шасси.

«За три дня делегация из КНР успела посетить крупные промышленные предприятия и индустриальные площадки Самарской области, где ознакомилась с условиями и преференциями, созданными в регионе для инвесторов. По поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, команда экономического блока региона продолжит выстраивать отношения с китайскими компаниями», – отметил генеральный директор Корпорации развития Самарской области, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев.

Поддержка инвестиционных проектов осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на повышение инвестиционной привлекательности регионов и развитие высокотехнологичных производств.

Фото – Минэкономразвития Самарской области