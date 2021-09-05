В Самарской области с 6 сентября изменится расписание речного транспорта

С понедельника 6 сентября в Самарской области введут новый график движения речных пассажирских теплоходов из Самары. Расписание меняется по всем направлениям, в том числе сокращается количество ежедневных рейсов в село Рождествено и на остров Проран.
Пока не меняется расписание грузопассажирской переправы - паром будет курсировать между Самарой и селом Рождествено в прежнем режиме, пишет Самру.ру.
Расписание теплоходов Самара - Рождествено
с 6 сентября 2021
|ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ
|САМАРА
|РОЖДЕСТВЕНО
|
ОТПРАВЛЕНИЕ
|ОТПРАВЛЕНИЕ
|Ежедневно
|
-
|
06:00
|Ежедневно
|
06:00
|
07:00 Проран
|Ежедневно
|
07:00
|
08:00
|Ежедневно
|
08:00 Проран
|
09:00 Проран
|Ежедневно
|
09:00
|
10:00
|Ежедневно
|
10:00 Проран
|
11:00 Проран
|5,6,7
|
11:00
|
12:00
|Ежедневно
|
12:00 Проран
|
13:00 Проран
|5,6,7
|
13:00
|
14:00
|Ежедневно
|
14:00 Проран
|
15:00 Проран
|5,6,7
|
15:00
|
16:00
|Ежедневно
|
16:00 Проран
|
17:00 Проран
|Ежедневно
|
17:00
|
18:00
|Ежедневно
|
18:00 Проран
|
19:00 Проран
|Ежедневно
|
19:00
|
20:00
|Ежедневно
|
20:00 Проран
|
21:00
|Ежедневно
|
21:00
|
-