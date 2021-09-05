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В Самарской области с 6 сентября изменится расписание речного транспорта

5 сентября 2021 12:11
182
В Самарской области с 6 сентября изменится расписание речного транспорта

С понедельника 6 сентября в Самарской области введут новый график движения речных пассажирских теплоходов из Самары. Расписание меняется по всем направлениям, в том числе сокращается количество ежедневных рейсов в село Рождествено и на остров Проран.

Пока не меняется расписание грузопассажирской переправы - паром будет курсировать между Самарой и селом Рождествено в прежнем режиме, пишет Самру.ру.

Расписание теплоходов Самара - Рождествено
с 6 сентября 2021

ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ САМАРА РОЖДЕСТВЕНО

ОТПРАВЛЕНИЕ

 ОТПРАВЛЕНИЕ
Ежедневно

-

06:00
Ежедневно

06:00

07:00 Проран
Ежедневно

07:00

08:00
Ежедневно

08:00 Проран

09:00 Проран
Ежедневно

09:00

10:00
Ежедневно

10:00 Проран

11:00 Проран
5,6,7

11:00

12:00
Ежедневно

12:00 Проран

13:00 Проран
5,6,7

13:00

14:00
Ежедневно

14:00 Проран

15:00 Проран
5,6,7

15:00

16:00
Ежедневно

16:00 Проран

17:00 Проран
Ежедневно

17:00

18:00
Ежедневно

18:00 Проран

19:00 Проран
Ежедневно

19:00

20:00
Ежедневно

20:00 Проран

21:00
Ежедневно

21:00

-

 
Теги: речной транспорт

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