В Самарской области с 6 сентября изменится расписание речного транспорта

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С понедельника 6 сентября в Самарской области введут новый график движения речных пассажирских теплоходов из Самары. Расписание меняется по всем направлениям, в том числе сокращается количество ежедневных рейсов в село Рождествено и на остров Проран.

Пока не меняется расписание грузопассажирской переправы - паром будет курсировать между Самарой и селом Рождествено в прежнем режиме, пишет Самру.ру.

Расписание теплоходов Самара - Рождествено

с 6 сентября 2021