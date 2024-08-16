В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам

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Эти меры введут из-за состязаний по велоспорту (6+). Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

20 и 28 августа с 8:00 до 15:00 ограничат проезд по дороге Урал - Муханово. 26-го числа в это же время - на ней и проезжей части Бузаевка - Чубовка.

26-го и 27-го с 10:00 до 16:00 перекроют проезд по трассе Тольятти - Поволжский, пишет Сова.

- На период ограничения движения на автомобильных дорогах будут установлены временные дорожные знаки. Просим вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты, - предупредили в Минтрансе 63-го региона.