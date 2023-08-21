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В Самарской области с 1 сентября ограничат движение большегрузного транспорта по мосту через реку Самара, который находится на 24-м км федеральной трассы Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».



С началом осени на указанном участке будет ограничен проезд грузовых автомобилей массой до 20 тонн в потоке. Транспорт весом от 20 до 60 тонн должен проезжать по мосту в одиночном порядке. Автомобили вестом более 60 тонн будут направлены по другим федеральным дорогам. Скорость движения на подходах и на мосту для всех видов транспортных средств будет ограничена до 40 км/ч.



Данные меры вводят в связи с выявленными дефектами конструктивных элементов искусственного сооружения. Ограничения будут действовать до 30 декабря 2025 года, пишет Самара Город | Новости Самары.