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В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах

24 мая 2021 12:33
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В Самарской области с 1 июня заработают пункты весогабаритного контроля на дорогах

С 1 июня 2021 года в Самарской области заработают в режиме промышленной эксплуатации автоматические пункты весогабаритного контроля на дорогах (АПВГК).

На сегодняшний день в Самарской области два АПВГК. Еще в декабре 2020 года их установили на Красноглинском шоссе в Самаре недалеко от моста через реку Сок, а также на трассе Самара-Бугурслан в Кинельском районе (31 км). Пункты не дадут проехать перегруженному транспорту по новому мосту через реку, а также недавно реконструированной дороге. Таким образом дороги защитят от излишней нагрузки и преждевременного разрушения.

АПВГК круглосуточно и автоматически определяют вес и размеры проезжающего транспорта прямо во время его движения, также они фиксируют скорость и сами делают фотоснимки. Информация от пунктов идет на сервер. С момента установки они работали в тестовом режиме.

Напомним, на этой неделе в Самаре открыли движение по только что построенному мосту через реку Сок в обе стороны. Проходящий параллельно старый мост при этом закрыли на ремонт, который завершится до конца 2021 года. После этого автомобили будут ехать сразу по двум мостам, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: Акценты АПВГК весогабаритный контроль

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