В Самарской области с 1 июня 2022 года изменят график движения электричек

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В 63 регионе меняется расписание пригородных поездов уже с начала лета 2022 года. Об изменениях рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.

На участке Самара – Жигулевское Море поезд № 6310/6309 Самара (отпр.12.27) – Курумоч ( приб.13.55) будет курсировать ежедневно. Поезд № 6322/6321 Самара (отпр.12.55) – Курумоч (приб.14.21) отменяют.

По-новому будет ходить поезд № 6552 Сызрань-1 (отпр. 9:33) - Самара (приб.12:00) - Мирная (приб. 12:26). Состав теперь будет следовать только до областной столицы. На участке Самара - Мирная по рабочим дням он ходить не будет, пишет ГТРК Самара.