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В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»

19 ноября 2021 13:56
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В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»

Традиционно, в предвыходные и выходные дни, сотрудники ГИБДД усиливают контроль за дорожным движением, организуя масштабные рейдовые мероприятия на дорогах региона. Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и исключение из участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В рейдовых мероприятиях задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД, в том числе  руководящего состава. Для выявления нетрезвых автомобилистов, экипажи ДПС с применением группового метода несения службы проводят так называемые «сплошные проверки», останавливая все проезжающие автомобили и проверяя их водителей. С каждым из них инспектор ДПС проводит краткую беседу по тематике проведения мероприятия, при отсутствии признаков опьянения, водители продолжают движение, к нарушителям же применяются меры реагирования.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей губернии проявлять нетерпимость к нетрезвому вождению и сообщать о водителях, которые управляют автомобилями в состоянии опьянения. Обо всех фактах нарушений ПДД можно сообщить по телефону  (846) 333 58 01 (областная Госавтоинспекция).

Сотрудники ГИБДД всегда открыты к сотрудничеству и готовы принять оперативные меры реагирования на сообщения о нетрезвых водителях.

Теги: БДД

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