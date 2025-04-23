В Самарской области продолжат искать перевозчика для организации скоростного речного сообщения

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23 апреля 2025 года завершен срок подачи заявок открытого аукциона на перевозку пассажиров скоростными судами на подводных крыльях в черте Самарской области. Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия предложений.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области продолжит поиск перевозчика, имеющего в наличии скоростной флот, который обеспечит перевозку туристов в направлении сел Ширяево и Винновки. Конкурентная стоимость государственного контракта на перевозку скоростными судами даст возможность потенциальным пассажирам и далее пользоваться привычным видом сообщения.

Учитывая прогнозируемый высокий пассажиропоток в направлении Ширяево, в этом году открыт дополнительный маршрут до населенного пункта. Перевозка пассажиров будет обеспечиваться новым судном МПКС (Малое пассажирское круизное судно) вместимостью 240 человек. Маршрут начнет свою работу в начале мая.

Отметим, что основной объем пассажиропотока в Самарской области в навигацию обеспечивается водоизмещающим флотом. Так, общее количество перевезенных пассажиров в 2024 году составило 643 тысячи человек, из них 586 тысяч перевезено судами типа «Москва» и «ОМ» и 56 тысяч судами типа «Валдай-45Р».

Для перевозок пассажиров водоизмещающим флотом из Самары в направлении указанных населенных пунктов в 2025 году заключены государственные контракты с ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Перевозки до села Ширяево на судне типа «Москва» стартовали с 14 апреля, а до Винновки и Зольного начнутся с 28 апреля.