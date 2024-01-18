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В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.

18 января 2024 11:02
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В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.

В минувшую ночь расчищены и открыты для движения 15 ранее закрытых автомобильных дорог регионального значения. Еще на 22 закрытых дорогах в Пестравском, Сергиевском, Елховском, Кинель-Черкасском, Кошкинаском, Красноармейском, Шенталинском, Кинельском, Ставропольском, Исаклинском, Челно-Вершинском, Хворостянском и Борском районах ведутся работы по уборке снега.

Как сообщалось ранее, в связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий до 13.00 18 января продлено закрытие движения по участку автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Оренбургу, км 93+000 - км 132+000.
Также до указанного времени продлено временное ограничение грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения на территории Самарской области и запрет на движение маршрутных транспортных средств, в том числе осуществляющих перевозку детей по всем автодорогам региона.
В настоящее время на региональных автомобильных дорогах работает более 260 единиц снегоуборочной техники, в том числе 97 единиц в Самаре.

Уважаемые жители и гости Самарской области! По прогнозам синоптиков к концу недели регион вновь может оказаться во власти мощного циклона.

В целях безопасности просим планировать свои поездки заранее и не выезжать за пределы населенных пунктов в случае усиления ветра и снегопада, образования метели. Берегите себя, сообщает Минтранс региона.

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