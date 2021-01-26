В Самарской области предложили запретить эвакуацию автомобилей на штрафстоянки

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Депутаты Самарской губернской думы предложили запретить эвакуацию автомобилей с городских улиц с дальнейшим помещением их на штрафстоянку. По крайней мере, до нового года, а лучше - до момента снятия ограничений, связанных с пандемией.

1900 рублей - столько автовладельцу придется заплатить, если его машину принудительно эвакуировали. Это тариф для Самары, в других городах области он на 200 рублей ниже. Часть народных избранников считает, что полиция вполне может ограничиться штрафами для нарушителей правил парковки. Тем более, что с деньгами у населения и без того туго, а личный автотранспорт - наиболее безопасный способ передвижения.

- Вообще я считаю, что эвакуация автомобиля - это навязанные услуги. Прокуратуре надо над этим моментом поработать: почему люди у нас оплачивают навязанные услуги? Составьте протокол, выпишите штраф. Почему граждане оплачивают навязанные услуги и в момент пандемии это особенно актуально, - пояснил заместитель председателя Самарской губернской думы, фракция КПРФ Алексей Лескин.

Инициатива системной оппозиции вызвала активное противодействие думского большинства.

- Если мы сейчас эвакуацию запретим, то как снег-то чистить? Я все понимаю, что у нас на легковом транспорте-то безопаснее, но это же не означает, что законы остальные мы не будем (соблюдать). Тогда все остальные будут ездить и бросать, где попало, - считает председатель комитета Самарской губернской думы, фракция «Единая Россия» Андрей Мурзов.

- Это будет полное безумие. Я вам могу сказать, что мы придем к коллапсу. Мы просто сегодня путаем политику и обычное законодательство и те нормы, которые каждый гражданин обязан выполнять. Не важно, есть у него транспортное средство или нет, - уверен председатель комитета Самарской губернской думы, фракция «Единая Россия» Вячеслав Малеев.

С большим сомнением отнеслись к предложенному законопроекту и в прокуратуре.

- Запретить эвакуацию это значит, запретить работать полиции по кодексу об административных правонарушениях. Есть опасения, что это просто парализует ее работу, - говорит заместитель прокурора Самарской области по взаимодействию с Самарской губернской думой Люция Салахова.

Один из аргументов инициаторов запрета эвакуации автотранспорта в Самарской области - ситуация возле лечебных учреждений и аптек. Пациент прошел необходимые процедуры, либо купил лекарства, но своего автомобиля, где оставил, не нашел - вынужден воспользоваться общественным транспортом и заражать окружающих. Такой довод муниципальные власти не впечатлил.

- На период коронавируса и пандемии там, где были знаки "Работает эвакуатор", мы эту табличку сняли - именно на период массовой проблематики. Если есть только какие-то шальные, а как правило, это решение есть и это решение штаба по коронавирусу областного, поэтому тема больниц неактуальна, - отметил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

В итоге, законопроект о моратории на эвакуацию транспорта на штрафплощадки отправился на оценку главного управления МВД, прокуратуры, органов муниципальной исполнительной власти, правительства региона и администрации губернатора. Кроме того, комитет по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы отверг и другой законопроект, отменяющий штрафы за несвоевременную оплату парковки в общественном месте. То есть, платных парковок в столице региона, по заявлениям главы региона Дмитрия Азарова и мэра Самары Елены Лапушкиной, как минимум, в этом году не будет, а вот штраф на несвоевременную оплату остается, сообщает ТРК Терра.