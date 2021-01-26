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В Самарской области предложили запретить эвакуацию автомобилей на штрафстоянки

26 января 2021 14:03
45
В Самарской области предложили запретить эвакуацию автомобилей на штрафстоянки

Депутаты Самарской губернской думы предложили запретить эвакуацию автомобилей с городских улиц с дальнейшим помещением их на штрафстоянку. По крайней мере, до нового года, а лучше - до момента снятия ограничений, связанных с пандемией.

1900 рублей - столько автовладельцу придется заплатить, если его машину принудительно эвакуировали. Это тариф для Самары, в других городах области он на 200 рублей ниже. Часть народных избранников считает, что полиция вполне может ограничиться штрафами для нарушителей правил парковки. Тем более, что с деньгами у населения и без того туго, а личный автотранспорт - наиболее безопасный способ передвижения.

- Вообще я считаю, что эвакуация автомобиля - это навязанные услуги. Прокуратуре надо над этим моментом поработать: почему люди у нас оплачивают навязанные услуги? Составьте протокол, выпишите штраф. Почему граждане оплачивают навязанные услуги и в момент пандемии это особенно актуально, - пояснил заместитель председателя Самарской губернской думы, фракция КПРФ Алексей Лескин.

Инициатива системной оппозиции вызвала активное противодействие думского большинства.

- Если мы сейчас эвакуацию запретим, то как снег-то чистить? Я все понимаю, что у нас на легковом транспорте-то безопаснее, но это же не означает, что законы остальные мы не будем (соблюдать). Тогда все остальные будут ездить и бросать, где попало, - считает председатель комитета Самарской губернской думы, фракция «Единая Россия» Андрей Мурзов.

- Это будет полное безумие. Я вам могу сказать, что мы придем к коллапсу. Мы просто сегодня путаем политику и обычное законодательство и те нормы, которые каждый гражданин обязан выполнять. Не важно, есть у него транспортное средство или нет, - уверен председатель комитета Самарской губернской думы, фракция «Единая Россия» Вячеслав Малеев.

С большим сомнением отнеслись к предложенному законопроекту и в прокуратуре.

- Запретить эвакуацию это значит, запретить работать полиции по кодексу об административных правонарушениях. Есть опасения, что это просто парализует ее работу, - говорит заместитель прокурора Самарской области по взаимодействию с Самарской губернской думой Люция Салахова.

Один из аргументов инициаторов запрета эвакуации автотранспорта в Самарской области - ситуация возле лечебных учреждений и аптек. Пациент прошел необходимые процедуры, либо купил лекарства, но своего автомобиля, где оставил, не нашел - вынужден воспользоваться общественным транспортом и заражать окружающих. Такой довод муниципальные власти не впечатлил.

- На период коронавируса и пандемии там, где были знаки "Работает эвакуатор", мы эту табличку сняли - именно на период массовой проблематики. Если есть только какие-то шальные, а как правило, это решение есть и это решение штаба по коронавирусу областного, поэтому тема больниц неактуальна, - отметил первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

В итоге, законопроект о моратории на эвакуацию транспорта на штрафплощадки отправился на оценку главного управления МВД, прокуратуры, органов муниципальной исполнительной власти, правительства региона и администрации губернатора. Кроме того, комитет по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы отверг и другой законопроект, отменяющий штрафы за несвоевременную оплату парковки в общественном месте. То есть, платных парковок в столице региона, по заявлениям главы региона Дмитрия Азарова и мэра Самары Елены Лапушкиной, как минимум, в этом году не будет, а вот штраф на несвоевременную оплату остается, сообщает ТРК Терра.

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Дмитрий Азаров обсудил с активистами Центра «UrbanClub» СамГТУ проекты благоустройства городских пространств
В День российского студенчества Дмитрий Азаров встретился со студентами СамГТУ, которые увлекаются урбанисткой. Образование
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 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета.
25 января 2021  18:52 
Дмитрий Азаров – студентам: «Горжусь тем, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки»
 Дмитрий Азаров встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского университета. Образование
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В Тольятти подготовят экскурсоводов
25 января 2021  13:26 
В Тольятти подготовят экскурсоводов
Участники проекта смогут освоить новую профессию «Экскурсовод» и в дальнейшем проводить бесплатные экскурсии. Туризм
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Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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