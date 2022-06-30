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В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта

30 июня 2022 13:22
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В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта

На территории Самарской области по автодороге «М5-Урал» с 890 км по 970 км + 480 действует ограничение движения грузового транспорта в период времени с 7:00 до 20:00.

В связи с этим в предвыходные и выходные дни 30 июня, 1, 2, и 3 июля сотрудниками ГИБДД будет усилен контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения. Наряды дорожно-патрульной службы будут выставлены для предотвращения заторой ситуации на автодороге «М5 –Урал».

Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к ведению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом осложнения дорожной обстановки. Желаем безопасного пути!

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