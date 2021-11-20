В Самарской области планируют запустить скоростные суда в соседние регионы

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Власти сообщили о развитии в регионе речного туризма. Новый проект предполагает создание сквозных межрегиональных маршрутов на территории Поволжского Федерального округа, на которых запустят скоростной транспорт.

— Специалисты региона работают совместно с коллегами из Республики Татарстан и Ульяновской области. Речь идет о возобновлении скоростных речных перевозок, — сообщили в правительстве Самарской области.

По мнению специалистов, проект должен быть не только экономически выгодным, но и экологичным. Планируется, что пассажирские речные перевозки будут осуществляться в том числе на судах, работающих на сжиженном природном газе.

Это не первое подобное заявление властей. Чуть ранее они говорили, что в Самару пустят скоростной флот из других городов России. Суда будут ходить на длинные дистанции по маршрутам Москва — Самара, Нижний Новгород — Самара и другим, пишет 63.ру.