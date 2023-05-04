В Самарской области обсудили вопросы строительства метрополитена

239

В Правительстве Самарской области состоялось расширенное совещание по вопросам строительства метрополитена. В совещании под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова приняли участие представители Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, Самарского областного отделения АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», областного министерства строительства, Администрации городского округа Самара.

Два года назад благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова из федерального бюджета нашему региону было одобрено предоставление средств инфраструктурного кредита на проект по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена. Объект имеет особое значение для региона, на регулярной основе в Правительстве области проходят совещания, на которых рассматриваются различные аспекты реализации проекта.



«Строительство завершающей станции первой линии метрополитена в Самаре активно ведется. Проект получил поддержку на федеральном уровне, на его реализацию привлечены значительные средства федерального бюджета, для региона он крайне важен. Сегодня уже значительная часть работ сделана, мы находимся буквально в нескольких шагах от начала проходки», – начал совещание председатель Правительства Самарской области.

Участники совещания обсудили ряд вопросов, связанных с расселением граждан из зоны строительства станции метро «Театральная», решение которых требует взаимодействия с профильными ведомствами. Работа по расселению граждан из домов, большая часть которых находится в аварийном или ограниченно-работоспособном состоянии, активно ведется с ноября прошлого года. В настоящее время с частью собственников подписаны соглашения, для нанимателей муниципального жилья введется работа по приобретению иных благоустроенных помещений взамен изымаемых.

В то же время, в нескольких случаях по разным причинам возникли сложности в оформлении объектов. Например, это связано с запретом на совершение действий по регистрации в связи с наложенным арестом на квартиру или дом из-за долгов собственника. Участники совещания договорились о порядке взаимодействия в подобных случаях.



Что касается собственно строительства станции, в настоящее время в районе улиц Полевой и Ново-Садовой завершены работы по фундаментной плите, полностью готово крепление котлована. Готовится локация под монтаж тоннелепроходческого комплекса. В границах улиц Галактионовской и Вилоновской приступают к установке видеокамер внутри коллектора, чтобы была возможность детально контролировать работы. Важно, что график строительства соблюдается.



Строительство станции «Театральная» является частью комплексной схемы пассажирских перевозок, с ее открытием появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры Самары.