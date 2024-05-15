В Самарской области обновили тарифы на проезд в электричках

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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердил новые тарифы для «Самарской пригородной пассажирской компании».

— Установить на 2024 год экономически обоснованные уровни тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, — говорится в приказе.

Тариф для пассажирских и скорых поездов, кроме «Ласточки», ЭП2Д и «Волжского экспресса», составит 3,57 рубля за один пассажиро-километр. Для скорого поезда «Ласточка» — 3,24 рубля за один пассажиро-километр. Для скорых поездов ЭП2Д — 3,48 рубля за один пассажиро-километр, пишет 63.ру.

Вырастет цена и на проезд в скоростной электричке повышенной комфортности «Волжский экспресс», которая идет по маршруту Самара — Сызрань и обратно. Согласно документу, цена за билет (для взрослого пассажира и без льгот) в вагонах первого класса составит 340 рублей.