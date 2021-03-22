В Самарской области намерены расширить трассу М-5

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В Самарской области планируют увеличить пропускную способность федеральной трассы. Речь идет о двух участках М-5 «Урал».

— Разработка проекта на «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к городу Самара) на участке км 0+000 — км 12+000» (от границ Самары до развязки обводной дороги на аэропорт в районе Старосемейкино. — Прим. ред.). В проекте прорабатывают вопрос об увеличении полос. Окончание работ по государственному контракту — 31 октября 2021 года, — сообщили в ответе на запрос 63.RU в «Поволжуправтодоре».

«Поволжуправтодор» — федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства.

Дату начала ремонта в учреждении не назвали. Проект еще должен пройти госэкспертизу.

О расширении трассы М-5 в Самарской области рассказывал в интервью 63.RU начальник отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артём Кудашев.

— До 6 полос планируется расширить дорогу от «Икеи» до тольяттинской развязки. Правда, к строительству приступят не раньше, чем через 2 года, — сообщил представитель ГИБДД.

По данным «Поволжуправтодор», сейчас в Самарской области уже ведут реконструкцию участка М-5 «Урал» от 1034 до 1042 километра (примерно от Новосемейкино до Рощинского). Здесь расширят дорогу до четырех полос. Срок окончания работ — IV квартал 2024 года.