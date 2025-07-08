В Самарской области найдут нового перевозчика на 480-й маршрут

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Минтранс Самарской области объявил тендер на межмуниципальные перевозки. Выбранный подрядчик возьмет на себя маршрут №480.

Указанный автобус связывает ж/д вокзал Самары и поселок Стройкерамика. Выбранный перевозчик будет обслуживать маршрут до конца 2025 года. За эту работу власти региона готовы заплатить больше 114 миллионов рублей.

Подрядчик должен обладать собственным парком из 23 автобусов вместимостью не меньше 65 человек. Все транспортные средства должны быть оборудованы терминалом безналичной оплаты проезда. Перевозчик будет начинать работу в 4:45, заканчивать — в 20:30. Стоимость проезда на автобусе будет 40 рублей.

В мае 2025 года из-за маршрута № 480 чуть не уволили министра транспорта Самарской области. Губернатору области поступало множество жалоб от пассажиров на малое количество рейсов, тесные переполненные маршрутки, взвинченные цены.

Для решения проблемы, чиновники предложили сократить маршрут на 10 км. Таким образом, автобусы ходили бы от вокзала до Юнгородка. Такое решение якобы могло бы сократить время ожидания автобусов.

Предложение встретили неоднозначно. Тем не менее через пару дней чиновники Минтранса объявили, что автобус начнет ходить по новому маршруту с 16 мая. Но в последний момент от этой затеи отказались.

В начале июля Минтранс пообещал, что проблема с автобусом решится после 18-го числа. Маршрут решили перевести на регулируемый тариф, пишет 63.ру.