В Самарской области на дороге временно ограничат движение грузовиков

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В соответствии с распоряжением ФКУ Поволжуправтодор в период с 29.05. по 01.07.2022 года вводятся временные ограничения для движения грузового транспорта (общей массой свыше 3,5 т) с 07.00 до 22.00 на участке автодороги М5 с 961-000 по 970-480, в связи с проведением капитального ремонта данного участка.

Госавтоинспекция просит участников движения с пониманием отнестись к введению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать требования Правил дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте маршрут движения заблаговременно с учетом дорожной̆ обстановки!