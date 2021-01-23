В Самарской области меняются тарифы на проезд в речном транспорте

345

Уже в ближайшую навигацию в Самарской области стоимость проезда из Самары и Тольятти до другого берега Волги изменится.

Дело в том, что в 63 регионе увеличились тарифы. Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования на 2021 и 2022 годы, цены на речные перевозки вырастут на пригородных маршрутах.

Так, например, поездка из Самары в Шелехметь взрослым обойдется в 110 рублей, детям – в 55 рублей.

Из областной столицы до Винновки (Осиновки) придется заплатить 130 рублей (взрослый билет) и 65 рублей (детский билет).

До села Рождествено поездка будет стоить 83 рубля взрослым и 42 – детям.

Из Тольятти до Березовки: 160 рублей (для взрослых) и 80 рублей (для детей).

Тольятти – Повалье: 210 рублей (взрослый билет) и 105 рублей (детский билет).

В 2022 году цены вырастут сильнее. Например, из Самары до Прорана взрослый билет будет стоить уже 86 рублей; до Шелехмети – 114 рублей, пишет ГТРК Самара.

«Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет)», - добавили в Правительстве Самарской области.