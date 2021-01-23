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В Самарской области меняются тарифы на проезд в речном транспорте

23 января 2021 10:49
345
В Самарской области меняются тарифы на проезд в речном транспорте

Уже в ближайшую навигацию в Самарской области стоимость проезда из Самары и Тольятти до другого берега Волги изменится.

Дело в том, что в 63 регионе увеличились тарифы. Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования на 2021 и 2022 годы, цены на речные перевозки вырастут на пригородных маршрутах.

Так, например, поездка из Самары в Шелехметь взрослым обойдется в 110 рублей, детям – в 55 рублей.

Из областной столицы до Винновки (Осиновки) придется заплатить 130 рублей (взрослый билет) и 65 рублей (детский билет).

До села Рождествено поездка будет стоить 83 рубля взрослым и 42 – детям.

Из Тольятти до Березовки: 160 рублей (для взрослых) и 80 рублей (для детей).

Тольятти – Повалье: 210 рублей (взрослый билет) и 105 рублей (детский билет).

В 2022 году цены вырастут сильнее. Например, из Самары до Прорана взрослый билет будет стоить уже 86 рублей; до Шелехмети – 114 рублей, пишет ГТРК Самара.

«Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа (за каждые 10 кг багажа) определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет)», - добавили в Правительстве Самарской области.

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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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21 января 2021  11:37
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,28%
С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 717 человек. Новости Тольятти
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