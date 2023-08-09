В Самарской области "Ласточкам" временно добавят остановку на платформе имени Валерия Грушина

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В Самарской области с 11 по 13 августа 2023 года "Ласточкам" добавят остановку на платформе имени Валерия Грушина. Изменения внесут из-за проведения фестиваля.

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что на три дня электропоездам "Ласточка" назначат остановку на платформе имени Валерия Грушина.

В эти даты состоится 10-й международный фестиваль самопознания и здорового образа жизни "Протока" на фестивальной поляне Мастрюковских озер. Для удобства гостей фестиваля на станции будет останавливаться электричка.

Также 12 августа пройдёт ещё один фестиваль уличной культуры на территории ТЦ "МЕГА". В этот день с 12:00 до 22:00 автобус № 67 не будет заезжать на остановку общественного транспорта "ТЦ "МЕГА" ("ИКЕА"). Пассажиры будут дожидаться транспорта на остановке "ТЦ "МЕГА" ("Леруа Мерлен"). Там же будет и высадка людей, пишет Сова.