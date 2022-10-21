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В Самарской области изменят расписание электричек

21 октября 2022 12:07
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В Самарской области изменят расписание электричек

Начиная с 1 ноября 2022 года в Самарской области вступят в силу изменения в графике поездов по направлению Самара — Курумоч — Жигулевское Море — Жигулевск.

— По новому расписанию электричка, следующая из Самары в 08:46, будет доезжать до Жигулевского Моря в 11:28. По выходным поезд будет прибывать к пункту назначения раньше. Также обратно до Самары поезд отправится в 14:07 а прибудет в областной центр в 16:56.Помимо этого, электрички больше не будут курсировать по маршруту Отвага — Жигулевское Море и обратно, — говорится в сообщении на сайте «Самарская пригородная пассажирская компания».

Также изменения коснутся и маршрутов между станциями «Пятилетка» и «Отвага». Новый график поездов можно увидеть на сайте компании, чтобы заранее спланировать свои поездки.

До этого, ближе к концу сентября начали сворачивать летние пригородные перевозки, из-за чего до следующего года перестала курсировать электричка между областной столицей и селом Курумоч. А в октябре изменения затронули маршрут электропоезда «Ласточка», который раньше шел из Самары до Жигулевска — теперь конечной точкой пути стал город Тольятти, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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