В Самарской области изменится расписание пригородных поездов

В период с 23 по 29 сентября электропоезда будут следовать по измененному маршруту.

В связи с ремонтом на участках железнодорожных путей 23 по 29 сентября 2025 года, пригородный поезд №7130/7129 сообщением Тольятти-Новокуйбышевская перейдет на временное расписание движения.

Изменения связаны с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожном участке Средневолжская-Новокуйбышевская.

Согласно корректировкам, состав будет отправляться из Тольятти в 20:56 с прибытием на станцию Средневолжская в 22:35. После кратковременной стоянки поезд проследует до конечной станции

Обращаем внимание, 29 сентября 2025 года измениться расписание и пригородных поездов на участке Средневолжская – Козелковская. Причина — ремонтные работы.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание через официальные источники. Проверить время отправления и прибытия можно на сайте АО «Самарская ППК», пишет Обоз-инфо.