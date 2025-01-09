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В Самарской области изменится расписание электричек

9 января 2025 13:24
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В Самарской области изменится расписание электричек

С четверга, 9 января, в Самарской области скорректируют расписание электричек. Речь идет о направлении об областного центра в Кинель.

— Маршрут пригородного поезда № 7522 Самара (16:41) — Кинель (17:38) меняется.
По рабочим дням устанавливается сообщение Самара (16:41) — Новоотрадная (18:25), — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Кроме того, по информации компании, на один день меняется расписание и скоростной электрички «Ласточки». 13 января 2025 года в связи с открытием маршрута Новокуйбышевская — Тольятти электрички проследуют по расписанию:

  • № 7112 Самара (8:10) — Тольятти (10:03);

  • № 7114 Тольятти (6:39) — Самара (8:29);

  • № 7118 Тольятти (10:59) — Самара (12:52);

  • № 7111 Новокуйбышевская (7:43) — Самара (8:07);

  • № 7120 Новокуйбышевская (13:31) — Тольятти (15:54);

  • № 7126 Тольятти (17:08) — Новокуйбышевская (19; 31);

  • № 7124 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07);

  • № 7128 Новокуйбышевская (19:46) — Тольятти (22:05);

  • № 7130 Тольятти (20:56) — Самара (22:51).

— Назначается поезд № 7121 Самара (13:00) — Новокуйбышевская (13:24), — сообщили в СППК, пишет 63.ру. 

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