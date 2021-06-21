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В Самарской области изменится расписание электричек

21 июня 2021 12:54
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В Самарской области изменится расписание электричек

С сегодняшнего числа, 21 июня, вносятся изменения в расписание следующих пригородных поездов №6524 Самара (отпр. 18:07) – Новоотрадная (приб. 19:55), №6558 Сызрань-1 (отпр. 15:07) – Мирная (приб. 18:00), №6328/6327 Царевшина (отпр. 06:23) – Самара (приб. 07:27). 

Время отправления и прибытия указано местное.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская пригородная пассажирская компания», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и с помощью мобильных приложений «РЖД пассажирам» и «Пригород».

Теги: В центре внимания пригородные поезда электрички

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