В Самарской области из-за праздников 7, 8 и 9 марта изменится расписание электричек

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В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали об изменении в расписании электричек в связи с Международным женским днем.

7 марта электропоезда будут ходить по расписанию рабочего дня пятницы, 8 марта - как в воскресенье, 9 марта – как по понедельникам.



8 марта назначат поезда:



- № 7141 Самара (отправление в 7:10) – Сызрань-1 (прибытие в 8:57);

- № 7142 Сызрань-1 (отправление в 9:13) – Самара (прибытие в 11:04);

- № 7143 Самара (отправление в 16:08) – Сызрань-1 (прибытие в 17:46);

- № 7144 Сызрань-1 (отправление в 18:07) – Самара (прибытие в 19:53).



Вместе с тем с 7 марта по 9 марта пригородные поезда по маршруту Самара – Колтубанка – Бузулук курсировать не будут, пишет Сова.