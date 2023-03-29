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В Самаре во Дворце ветеранов проходит финал конкурса «Доступные услуги городского транспорта» среди кондукторов и водителей транспортных предприятий города.

Цель конкурса – повысить уровень профессиональной подготовки водителей и кондукторов в их взаимодействии с людьми с инвалидностью и маломобильными группами населения, пользующихся общественным транспортом.

Среди участников конкурса - СГООИК "Ассоциация Десница", перевозчики, работающие на льготных маршрутах (МП «ТТУ», ООО «Самара Авто Газ»), коммерческие перевозчики и Департамент транспорта.

В рамках конкурса предусмотрена как теоретическая часть, посвященная вопросам оказания ситуационной помощи пассажирам с инвалидностью, так и практическая, на которой будут дополнительно отрабатываться умения и навыки водителей и кондукторов во взаимодействии с маломобильными пассажирами.