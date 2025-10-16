В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474

49

С 1 ноября 2025 года в Самарской области начнётся регулярное пассажирское сообщение по маршруту № 474 между станцией метро «Победа» и поселком Алексеевка. Контракт на перевозки заключён до 30 ноября 2026 года.

На линии будут работать 7 автобусов малой вместимости (от 14 мест для сидения), выпущенных не ранее 2023 года.

Транспорт оборудован спутниковой навигацией, аппарелью, системой видеонаблюдения и терминалами для безналичной оплаты. Стоимость контракта составила 63,2 миллиона рублей.

Расписание рейсов:

Первый автобус отправляется из Алексеевки в 5:00, из Самары — в 6:01;

Последние рейсы — из поселка в 21:31, из города — в 20:30.

В настоящее время в регионе также продолжается поиск подрядчика для нового маршрута № 429 — от станции «Аврора» до Новокуйбышевска, пишет Самара-МК.