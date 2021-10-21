В Самаре запустили дополнительный маршрут общественного транспорта для снижения пассажиропотока

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По поручению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, министерство транспорта и автомобильных дорог привлекло дополнительные единицы транспортных средств для снижения пассажиропотока на городских маршрутах.

С 20 октября, дополнительные автобусы начали курсировать по маршруту «п. Волжский – г. Самара», который проходит через поселки Волжский, Красная Глинка, Управленческий, Мехзавод до центра г. Самары (остановки пригородного автовокзала ул. Вилоновская/Агибалова).

Маршрут № 310 охватывает городские районы Самарский, Железнодорожный, Советский, Кировский, Промышленный, Красноглинский, и поможет существенно разгрузить пассажиропоток из пригорода и дальних районов города в исторический центр.

Транспорт вышел на линию в количестве 15 единиц с интервалом движения - 25 минут. Маршрут работает с 6.00 утра до 20.00 вечер. Стоимость проезда на маршруте составит 35 руб. вне зависимости от дальности следования, сообшает пресс-служма минтранса СО.

Фото: pixabay