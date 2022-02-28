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В Самаре запретят парковку на 34 улицах

28 февраля 2022 11:15
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В Самаре запретят парковку на 34 улицах

В Самаре продолжат установку знаков, ограничивающих парковку в зависимости от дня и времени суток. В планах на 2022 год участки еще на 34 улицах областного центра.

Как рассказали в городской Думе, точный список улиц пока уточняется, как и время суток, когда оставить там машину будет запрещено. Ограничения вводятся для организации полноценной работы по уборке снега с проезжей части в периоды обильных снегопадов. 

Тем временем, пока самарские коммунальщики жалуются на дисциплину автолюбителей, последние возмущаются работой ответственных за содержание дорог служб. Речь идет о кольце у ТЦ «Мега» в Красноглинском районе. Водители рассказывают, что проезд по кольцевой развязке был практически невозможен из-за сильных повреждений дорожного полотна. В итоге автомобилисты вынуждены максимально сбрасывать скорость, чтобы выбраться из ямы, попав затем в другую.

25 февраля на участке была зафиксирована работа дорожных служб - ямы засыпали крошкой. Это скорее временная мера, местные жители надеются, что с наступлением устойчивой сухой погоды проезжую часть будут ремонтировать либо картами, либо заново будут перекладывать асфальт.

Так же не радует самарцев своим состоянием и участок улицы Призаводской от улицы Прожекторной до улицы Профильной. Именно это стало причиной изменения маршрута автобуса №9. Об изменении 26 февраля рассказали представители компании-перевозчика. Транспорт теперь не останавливается на «Институте Индустройпроект» и разворачивается на улице Профильной.

Напомним, ранее городские власти хотели запретить парковку на узких улицах, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Городской транспорт

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