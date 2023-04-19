В Самаре запретят бросать электросамокаты посреди тротуаров

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В Самаре собираются ввести новые ограничения, связанные с электросамокатами или, как их теперь официально называют, со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). На этот раз поправки коснутся правил «парковки».

Ограничения разработал самарский департамент транспорта. Поправки предложили внести в правила благоустройства города.



— СИМ не должны размещать на проезжих частях, на остановках общественного транспорта, на газонах, на мемориальных сооружениях и памятниках. Также СИМ нельзя будет крепить к малым архитектурным формам, деревьям, рекламным конструкциям, — объяснили суть поправок в дептрансе.

Прокат электросамокатов или кикшеринг заработал в Самаре в 2021 году. Однако новое развлечение спровоцировало массу проблем. На клиентов сервиса начали жаловаться пешеходы и водители, пишет 63.ру.