В Самаре закупят новые трамваи

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Появилась новая информация об обновлении общественного транспорта в Самаре. В городском дептрансе сообщили подробности о закупке новых трамваев.

— В этом году мы направили заявки на приобретение 34 новых двухсекционных низкопольных трамваев, — рассказали в профильном ведомстве.

В Самаре сейчас работают 500 единиц общественного транспорта, которые обслуживают 60 маршрутов.

О намерении обновить трамвайный парк власти Самары заявили еще в феврале 2022 года. Кроме двухсекционных, пополнить имущество Трамвайно-троллейбусного управления хотят и трехсекционными трамваями «Метелица». Об этом в интервью 63.RU рассказал замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

У жителей Самары давно накопились претензии к качеству трамвайных перевозок в городе. Большинство вагонов, что выпускают в рейсы, давно нуждаются в обновлении. По словам главы ТТУ Михаила Ефремова, в худшие дни на линию не выходило около половины подвижного состава.

Фото: Дильдина Светлана