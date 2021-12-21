В Самаре всех пассажиров новогодних авиарейсов будут тестировать на COVID-19

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В новогодние праздники в Самарской области будут усиленно проверять тех, кто прилетает из-за границы. Пассажиров будут тестировать на коронавирус, в том числе на новый штамм — омикрон. Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря 2021 года, на заседании оперштаба.

— Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная. Необходимо обеспечить полную боевую настороженность по всем международным рейсам, — отметил губернатор Дмитрий Азаров.

По информации главы регионального Минтранса Ивана Пивкина, в новогодние праздники (с 25 декабря 2021-го по 10 января 2022 года) запланированы 88 чартерных рейсов в другие страны. Самолеты будут летать из аэропорта Курумоч по 16 международным направлениям. Среди них: Турция, Египет, ОАЭ, Венгрия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан. Омикрон до этих стран еще не дошел, и риска заразиться им там нет. Однако всех прилетающих оттуда все же будут тестировать на КВИ, пишет Самара-КП.