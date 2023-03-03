В Самаре все переходы без светофоров предложили оборудовать «лежачими полицейскими»

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Множество пешеходных переходов Самары ждет преображение во имя безопасности. Об этом в интервью 63.RU назвал глава отделения организации дорожного движения отдела ГИБДД по Самаре Александр Чугунов.

— Чтобы обезопасить пешеходные переходы, мы предлагаем делать искусственные дорожные неровности (ИДН), так называемые «лежачие полицейские». Сейчас мы стремимся к тому, чтобы у нас на всех пешеходных перекрестках без светофоров сделали такие ИДН, — сообщил сотрудник ГИБДД.

В 2023 году было предложено оборудовать «лежачие полицейские» перед пешеходными перекрестками на всех дорогах, которые попали под замену асфальта. В плане — 63 точки.