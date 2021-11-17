В Самаре время в пути от станции Безымянка до исторического центра сократится до 25 минут

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К 2024 году время в пути от Безымянки до исторического центра Самары сократится до 25 минут, рассказала в Instagram глава города Елена Лапушкина. По ее словам, это станет возможно после строительства новой станции метро "Театральная", которая будет расположена в границах улиц Галактионовской и Красноармейской и станет завершающей, 11-й станцией первой линии Самарского метрополитена.

Елена Лапушкина отметила в соцсети, что в России метро есть только в семи городах, в том числе и в Самаре. Она подчеркнула, что для жителей метрополитен - это не просто удобный вид транспорта, но и красивые станции: каждая со своим стилем, смыслом и настроением.

- Метро существенно снижает нагрузку на наземный транспорт, особенно в час-пик, помогает пассажирам быстро преодолевать большие расстояния. Исторически наше метро связывало самарцев с промышленными предприятиями Безымянки, но акценты сместились. Жители Советского, Промышленного, Кировского районов сегодня работают и в историческом центре города, где, кроме того, расположены основные событийные площадки Самары, театры, музеи, набережная. С новой станцией, которая будет называться "Театральная", к 2024 году время в пути от Безымянки до исторического и культурного центра сократится до 25 минут.

Елена Лапушкина добавила, что важно поддерживать работу, развивать и продолжать строительство станций метрополитена. Она напомнила, что в сентябре 2021 года губернатор Дмитрий Азаров представил этот вопрос на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Проект инфраструктурного развития - строительство одиннадцатой станции метро - получил одобрение. Самарской области удалось привлечь для его реализации средства федерального бюджета в размере 10,4 млрд рублей.



Елена Лапушкина уверена, что завершение строительства первой ветки самарской подземки не просто улучшит транспортное сообщение между районами города, но и откроет новые возможности для развития столицы региона, пишет Сова.инфо.



Напомним, что в 2022 году в Самаре перестанут ходить трамваи по улице Галактиновской на время строительства новой станции метро.