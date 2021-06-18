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В Самаре временно ограничат движение в связи с проведением «ВолгаФест-2021»

18 июня 2021 16:08
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Движение ограничат по Волжскому проспекту и  улице Лесной.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Международного фестиваля набережных «ВолгаФест-2021» в Самаре с 10:00 до 23:00 19 июня 2021 года и с 10:00 до 23:00 20 июня  2021 года будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:

- по Волжскому проспекту от улицы Маяковского до улицы Лесной;

- по улице Лесной от Волжского проспекта до улицы Осипенко.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Также на территории Самары – на вышеуказанных участках улично-дорожной сети с 18:00 18 июня 2021 года до 23:00 20 июня 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 10:00 до 23:00 19 и 20 июня 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261) будет следовать по скорректированным схемам.

По информации Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, маршруты №№ 61, 247, 261 в обоих направлениях будут пролегать по улицам Лесной, Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Молодогвардейской, Маяковского, Волжскому проспекту, а далее автобусы поедут по своим обычным схемам.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях.

Теги: Волгафест ограничение движения

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