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«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра

19 июня 2021 10:49
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ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра

Уважаемые жители и гости Самары! 

По сообщению от организаторов фестиваля набережных «ВолгаФест»-2021, ранее запланированное в последний уикенд фестиваля, 19 июня, уникальное событие – переход Волги по канату австрийским канатоходцем Фриди Кюне –  переносится на завтра, 20 июня.

«К сожалению, в связи с сильным ветром сегодняшний переход через Волгу Фриди Кюне не может состояться. Тема «ВолгаФест»- 2021 – движение навстречу. Все мы знаем, что любое движение возможно только через преодоление. Преодоление препятствий, себя и обстоятельств. Мы пытались преодолеть обстоятельства, но здесь в игру вмешалась природа. Но есть одно обстоятельство, которое меняет все правила игры. Мы говорим о человеческой жизни. И мы не можем ею рисковать», – обращаются организаторы к гостям фестиваля на своей официальной странице в соцсетях, выражая надежду на то, что завтра, 20 июня, этот переход станет возможным.

Остальная программа второго уикенда «ВолгаФест»-2021 остаётся без изменений. Насыщенное расписание составлено таким образом, что интересно будет каждому: шоу, акции, концерты, интеллектуальные программы, уникальные арт-проекты.

Теги: «ВолгаФест-2021» В центре внимания Волгафест

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