Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре

134

2 июня состоялась пресс-конференция, посвящённая предстоящему старту юбилейного, пятого фестиваля «ВолгаФест». Фестиваль давно стал визитной карточкой Самарского региона, как и набережная – место, где он традиционно проводится.

В этом году, не изменяя традициям, фестиваль пройдет на 2-й очереди набережной с 7 по 20 июня. Напомним, что в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации фестиваль проходил не в начале лета, а под занавес сезона, а запланированная большая юбилейная программа фестиваля была перенесена на 2021 год. За пять дней до официального открытия фестиваля на пресс-конференции с его главными организаторами – Татьяной Мрдуляш, министром культуры Самарской области, Михаилом Савченко, директором фестиваля, Сергеем Кривчиковым, режиссером фестиваля – интрига программного наполнения фестиваля была раскрыта.

«В этом году праздник по-настоящему грандиозный! Правительство Самарской области активно участвует в его подготовке. Фестиваль станет центральным событием культурной жизни региона после года ограничений. Хочется насладиться общением, движением навстречу – это и стало темой фестиваля в этом году», – отметила в своем приветственном слове Татьяна Мрдуляш.

Тема фестиваля 2021 года – «Движение навстречу». «ВолгаФест»-2021 предлагает ряд нововведений: помимо того что мероприятие будет идти 2 недели, 2-я очередь набережной станет площадкой реализации паблик-арт программы, а на пляже развернется фестивальный городок – уникальное пространство в речном стиле со своей театральной командой, плавучей сценой и программой на фоне знаменитых волжских закатов. Команда фестиваля во главе с директором филиала Третьяковки в Самаре Михаилом Савченко в этом году усилена знаменитым театральным деятелем, профессором Владимиром Гурфинкелем. Автором визуальной концепции и архитектором Фестивального городка выступила театральная художница Ирэна Ярутис.

Также в этом году «ВолгаФест» приглашает в гости крупные города на Волге: Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов. Они будут представлены в виде резиденций, а именно – интерактивных площадок с особым архитектурным решением: паблик-арт, мода, кухня, музыка, сувениры. На фестивале будет реализована деловая и образовательная программа. Профессионалы городских инноваций прочитают лекции об творческих индустриях, урбанистике, проектировании и культурном программировании набережных.

В этом году кроме Самары в программе фестиваля задействованы и другие территории региона: Тольятти, Сызрань, Октябрьск, Приволжье, Жигулевск. На их набережных появятся новые арт-объекты и состоятся презентации. Стартует фестиваль с музыкальной программы «5 закатов», которая продлится с 7 по 11 июня. В программе: нежный инди-поп от Анны Ворфоломеевой, контемпорари-джаз от Tundra Art Ensemble, леденящий душу хоррор-серф от Messer Chups и многое другое.

В первый уикенд фестиваля, с 12 по 14 июня, помимо официального открытия Фестивального городка, на площадках «ВолгаФест»-2021 будут работать «Школа капитанов», интерактивные выставки, установлены паблик-арт объекты, созданные в рамках всероссийской программы «Движение навстречу: Преграды». Девять работ в жанрах уличная скульптура, паблик-арт, стрит-арт будут построены в специально отведенных локациях. На стене набережной будет создавать временную инсталляцию берлинский художник Кристан Аве, ученик Георга Базелица и Герхарда Рихтера, а принять участие в этом процессе сможет каждый. Также с 12 июня начнут работать традиционные маркеты еды и сувениров, танцевальные площадки, лектории, посвященные творческим индустриям, урбанистике и креативному проектированию. А каждый желающий сможет послушать аудио-истории от известных самарцев в приложении Izi.travel.

16 июня состоится самарский поэтический слэм – битва поэтов, где каждому выделено три минуты на выступление, а победителя будут выбирать зрители. Победа в городском слэме дает путевку на Всероссийский слэм, а дальше – Всемирный слэм в Париже. 17 июня запланирован уникальный site-specific performance «Шаг навстречу» – балет на песке, созданный выдающимся постановщиком Ириной Ткаченко специально для фестиваля «ВолгаФест»-2021.

18 июня все желающие приглашаются на паблик-ток, посвященный будущему городских медиа, а на площадке Третьяковки в Самаре прочитают лекцию о кинетическом искусстве.

Финальный уикенд, 19 – 20 июня, стартует с шоу воздушных змеев и запуска «Букфеста», который включает в себя книжный маркет, мастер-классы, а также серию паблик-токов с известными людьми. 19 июня осуществится грандиозный заплыв из Порта Картонии. Мастерская «Сделано в Картонии» – это международный проект, направленный на построение творческого сообщества и интерактивного социального пространства. В программе мастерской на Волге: гонки капитанов и инженеров на картонных лодках и мастер-классы по созданию арт-объектов.

Шоу, которое точно нельзя пропустить – переход через Волгу по канату лидера слек-лайнеров Фридди Кюне. 19 июня он преодолеет 1400 метров на высоте 80 метров.

В финальный день фестиваля пройдут лекции, детские спектакли, а вечером свершится фантастический «Волжский заплыв» – по реке поплывет регата самодельных сюрреалистических плавательных средств. Завершат «ВолгаФест»-2021 концерт группы «Самое Большое Простое Число» и спектакль «Кафе Идиот» – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска»-2016.

«Мы ждём участников и гостей из других городов Поволжья. На фестивале будет много интересного и для тех, кто впервые посетит наш регион, и для его жителей. Каждый найдёт себе занятие по душе. Я надеюсь, что в этом году праздник получится всероссийского масштаба, а в перспективе станет и международным», – подытожила своё выступление на пресс-конференции Татьяна Мрдуляш.

С полной программой фестиваля можно ознакомится на сайте http://volgafest.com/ а также в социальных сетях: https://vk.com/volgafest_com, https://www.facebook.com/VolgaFest2021, https://www.instagram.com/festvolgafest/, https://t.me/volgafest2021.

К началу фестиваля начнет работать одноименное мобильное приложение, доступное для Ios и Android, разработанное самарской компанией Mercury Development.