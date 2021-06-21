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Переход канатоходца через Волгу в Самаре перенесли на следующий год

21 июня 2021 10:54
81
Переход канатоходца через Волгу в Самаре перенесли на следующий год

В Самаре объявили новую дату перехода канатоходца через Волгу. Событие решили перенести на 2022 год. Причиной тому стали сильные порывы верхового ветра.

— Мы вынуждены отказаться от перехода спортсмена через Волгу из-за сильных порывов ветра. Если бы мы этого не сделали, наше мероприятие могло закончиться очень печально. Но мы не отказываемся от нашей задумки и переход через Волгу все-таки состоится, правда, в 2022 году, — сообщили организаторы «ВолгаФеста».

В этом году спортсмен Фриди Кюне прошелся по стропе, однако натянута она была над набережной, от четырехэтажного здания до крана. Этим выступление австрийца не ограничилось. Он залез на самую вершину конструкции и спрыгнул с нее вниз с парашютом, пишет 63.ру.

Фото: Фриди Кюне / Instagram.com

Теги: Волга Волгафест канатоходец

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