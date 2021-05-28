В Самаре временное ограничат движение транспорта по нескольким улицам

168

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Всероссийского полумарафона «ЗаБег» на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта: с 06:00 до 14:30 30 мая 2021 года по следующим участкам улиц:

- по ул. Дальней от дома № 1А до ул. Арена 2018;

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Вторая Стадионная от Проезда № 2 на участке протяженностью 100 м;

- по Проезду № 7.

Также на вышеуказанных участках с 20:00 29 мая 2021 года до 14:30 30 мая 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с 06:00 до 14:30 30 мая 2021 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организовано по скорректированной схеме.

Более подробно со схемами ограничения движения транспорта и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.