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В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой

30 мая 2021 11:21
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временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии по 23:00 06 июня 2021 года временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
Объезд закрытого участка возможен по улицам Тихвинской, Советской Армии, а также по основному ходу улицы Ново-Садовой. Также обращаем внимание на то, что участок дублёра улицы Ново-Садовой от улицы Гастелло до улицы Потапова на время ограничения движения работает в двустороннем режим!

Уважаемые водители! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, соблюдайте требования временных дорожных знаков и заранее выбирайте маршруты своего следования.

Теги: В центре внимания

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