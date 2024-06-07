В Самаре временно будет изменена трасса следования маршрутов №№ 35 и 21м

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В связи с проведением аварийных работ на ул. Советской Армии напротив дома №212А будет изменена трасса следования маршрутов №№ 35 и 21м.

Автобусы маршрута №35 в сторону НФС проследует по улицам Советской армии, Московскому шоссе, Потапова, дублеру ул. Ново-Садовой, ул. Советской Армии и далее - по своему маршруту.

При движении в сторону сквера Санфировой - по дублеру ул. Ново-Садовой, с разворотом на ул. Потапова и далее по улицам Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и далее - по своему маршруту.

Автобусы маршрута №21м в сторону Приволжского микрорайона проследуют по улицам Московское шоссе, Потапова, дублеру ул. Ново-Садовой и далее - по своему маршруту.

При движении в сторону ТЦ "Мегамебель" - по дублеру ул. Ново-Садовой, Советской армии, 8-й радиальной, потом - по улицам Гастелло, Тихвинской и далее - по своему маршруту.