В Самаре в связи со строительством развязки автобусы пустят по дублеру ул. Ново-Садовой

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В Самаре на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии продолжается строительство двухуровневой развязки. В связи с подготовительными работами в июле изменят несколько автобусных маршрутов и перенесут одну остановку общественного транспорта. Об этом сообщили в городском Дептрансе.

По скорректированному маршруту будут ходить автобусы №№ 61, 50, 261, 297 при движении по направлению "из города".



В ведомстве пояснили:

- После пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии автобусы будут следовать по дублеру ул. Ново-Садовой.

Остановку общественного транспорта "ДК "Современник" также перенесли на дублер ул. Ново-Садовой. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в районе дома № 164а (магазин "Турист").



Напомним, что это не первые изменения в работе общественного транспорта в связи со строительством двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пишет Sova.info.