В Самаре в связи с проведением Молодежного форума «iВолга-2023» будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2023» временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничение будет действовать с 05:00 10 июля 2023 года до 20:00 3 августа 2023 года.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары