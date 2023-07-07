В Самаре в связи с проведением Молодежного форума «iВолга-2023» будет временно ограничено движение транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Врачи Самарской областной больницы Середавина и кардиодиспансера провели консультативный прием жителей в Исаклинском районе.
 Жители Исаклинского района прошли консультации специалистов проекта «Забота рядом»
Планируется, что на стенде Самарской области будут представлены достижения в науке, образовании, культуре, сфере транспорта, туризме.
В Правительстве Самарской области обсудили концепцию участия региона в выставке-форуме «Россия»
Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса, и оно, несомненно, останется навсегда в истории Самарской области и нашего государства.
Глава региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Виталия Гройсмана
В рамках программы «Стимул» в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию жилья в объеме 345,3 тысячи квадратных метров.
В Правительстве региона обсудили исполнение планов по жилищному строительству и социальному жилью 
Объект обновляют на всем протяжении – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой (1,8 км).
В Самаре вышел на финишную прямую ремонт проспекта Ленина
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
Стороны договорились о более тесном взаимодействии по вопросам защиты прав и свобод граждан, а также о планировании и реализации совместных мероприятий.
Начальник ГУ МВД СО и региональный уполномоченный по правам человека подписали соглашение о сотрудничестве
В связи с реконструкцией теплотрассы в историческом центре Самары.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
2.23
EUR 100.72
2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре в связи с проведением Молодежного форума «iВолга-2023» будет временно ограничено движение транспорта

7 июля 2023 17:07
223
Ограничение будет действовать с 05:00 10 июля 2023 года до 20:00 3 августа.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2023» временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничение будет действовать с 05:00 10 июля 2023 года до 20:00 3 августа 2023 года.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
163
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
551
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
385
7 июля 2023  14:55
Дмитрий Азаров про ситуацию на заводе «Промсинтез»
227
В настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.
7 июля 2023  08:40
В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки
334
Весь список