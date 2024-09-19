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В Самаре в полтора раза выросли продажи запчастей для спецтехники и грузовиков

19 сентября 2024 09:44
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В Самаре в полтора раза выросли продажи запчастей для спецтехники и грузовиков

Аналитики Авито изучили спрос на запчасти для спецтехники и коммерческого транспорта с начала 2024 года относительно аналогичного периода в 2023 году. Выяснилось, что за первые восемь месяцев года продажи на платформе выросли на 45%. Самыми востребованными стали двигатели и комплектующие, чаще всего покупали запчасти для ГАЗ, КамАЗ и МТЗ (Беларус). Самый заметный рост покупок в категории с начала года отмечен в Нижнем Новгороде (в 2,5 раза), Тольятти (в 2,2 раза) и Иркутске (в 2 раза).

Самые популярные запчасти

За первые восемь месяцев 2024 года продажи запчастей для спецтехники и грузовиков на Авито выросли в полтора раза относительно аналогичного периода годом ранее. Лидирующую долю в общем объеме продаж на Авито  заняли двигатели и их комплектующие (27%). На платформе можно найти как двигатели для популярных отечественных тракторов, так и редкие импортные комплектующие. Их продажи выросли в 2 раза за год

На втором месте по доле продаж — гидравлические и пневмосистемы (12%). Топ-3 замыкают детали трансмиссии с долей 11%. За этот же период их продажи также выросли — на 74%. Затем следуют кабины (9%) — их продажи выросли на 84%. На пятом месте —  подвески и рулевое управление (9%). Эти запчасти жители Самары покупали на 30% чаще. Также в 2 раза чаще покупали электронику и свет.

Лидеры в брендах

Среди брендов абсолютный лидер роста продаж за год — ГАЗ. Жители Самары покупали запчасти российской марки чаще в 5 раз. На втором месте — китайский бренд Shacman (Shaanxi) с ростом в 2 раза. Затем следует Hyundai с ростом продаж в 2 раза. Закрывают топ-5 еще два китайских бренда — Howo и Foton. А вот популярный в России китайский бренд SITRAK не вошел в топ динамике продаж: по словам специалистов Авито, спецтехника этого бренда в первые годы эксплуатации требует меньше запчастей для обслуживания, чем представители других китайских производителей.
 
 Кроме того, в 2024 году вырос интерес к нидерландскому бренду DAF — рост продаж составил 33%, японскому Isuzu — продавались чаще на 24% и немецкому MAN — рост на 18%.

Несмотря на существенный рост интереса к китайским деталям, топ популярных брендов, к которым покупали запчасти в 2024 году, составляют ГАЗ с долей 8% от общего количества объявлений в этой категории, КамАЗ (7%), МТЗ (Беларус) (3%) и Volvo (2%).

Регионы с наиболее активным ростом продаж запчастей для спецтехники

С начала 2024 года значительнее всего продажи запчастей для спецтехники выросли в Нижнем Новгороде — в 2,5 раза. На втором месте — Тольятти с ростом в 2,2 раза. Также вдвое продажи увеличились в Иркутске, Ульяновске и Астрахани. Кроме того, значительный рост зафиксирован в Сочи (+85%), Москве (+82%), Тюмени (+76%), Пскове (+76%) и Новосибирске (+75%).

«Положительная динамика продаж запчастей вызвана в том числе ростом рынка комтранса, в том числе сегмента специальной техники с наработкой. Обслуживание таких машин требует возможность быстрого доступа к самым ходовым запчастям Именно поэтому компании стремятся обогащать собственные складские запасы», — комментирует руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.

По данным Авито Спецтехники, ГАЗ, КАМАЗ и МТЗ (Беларус) также входят в число самых востребованных марок спецтехники с наработкой. Так, доля КАМАЗ в спросе на грузовики с пробегом в 2024 году составила 24,8%, на ГАЗ в этом сегменте пришлось 16,8% — марки заняли первые два места в этой категории. МТЗ находится на первом месте в списке лидеров по спросу на сельхозтехнику с наработкой.

Шины для грузовиков и спецтехники

В январе-августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го лидер по доле продаж — бренд шин КАМА (14%) от Нижнекамского шинного завода. За год их продажи выросли на 4%. На втором месте по доле — бренд Nortec (4%), продажи которого за год увеличились на 24%.

Третье место занимает бренд Triangle с долей 3,5%. Его продажи выросли на 27%. За ним следует Cordiant с долей 3% и ростом продаж на 3%. Закрывает топ-5 Белшина с долей 3%. Продажи этого бренда увеличились на 5% за год.

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