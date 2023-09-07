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В Самаре в День города будут действовать временные ограничения движения транспорта

7 сентября 2023 15:39
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С 12:00 до 23:59.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 10 сентября 2023 года мероприятий, посвященных общегородскому празднику – Дню города Самара, с 12:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

– по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

– по улице Шостаковича на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

– по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

– по улице Молодогвардейской на участке от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской;

– по улице Красноармейской на участке от улицы Чапаевской до улицы Самарской.

На всех вышеуказанных участках, кроме улицы Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской, с 18:00 9 сентября до 06:00 11 сентября 2023 года запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств.

Отметим, что на участке по улице Красноармейской, в границах улиц Чапаевской и Самарской, с 12:00 до 23:59 10 сентября 2023 года городской наземный электротранспорт (трамваи) будет следовать без ограничений. При этом в трассу следования автобусов маршрута № 24 внесут коррективы.

На спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, ограничительные меры не распространяются.

Вместе с тем, с 8:00 до 18:00 10 сентября 2023 года ограничат движение транспорта в Куйбышевском внутригородском районе Самары: по улице Александра Солженицына, на участке от улицы Осетинской до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы Народов». Беспрепятственный проезд будет обеспечен для городского пассажирского транспорта, спецмашин оперативных служб и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Более подробно с временными схемами организации дорожного движения в вышеуказанные периоды можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:  администрация Самары

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