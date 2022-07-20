В Самаре увеличено количество авиарейсов до Еревана

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В июле увеличилось количество прямых рейсов из Самары в Ереван. Из аэропорта "Курумоч" вылететь в столицу Армении теперь можно семь раз в неделю, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Как стало известно, прямых авиарейсов по маршруту Самара - Ереван стало больше с 18 июля. Одна из российских авиакомпаний, летающих в этом направлении, добавила рейсы по понедельникам в дополнение к рейсам по средам и субботам.



Вылет из Самары - в 13:00, прибытие в Ереван - в 15:45 (время местное для каждого аэропорта). Кроме того, по понедельникам, четвергам и воскресеньям пассажиры могут вылететь в Ереван рейсами других авиакомпаний. С 26 июля здесь добавятся еще вторники. Вылет из Самары – в 12:50, прибытие в Ереван – в 15:35, пишет Сова.