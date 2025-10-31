Я нашел ошибку
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства
Самарские аграрии за десять лет удвоили объемы производства
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
Проект тольяттинского предпринимателя покоряет вендинговый рынок
Проект тольяттинского предпринимателя покоряет вендинговый рынок
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций
АвтоВАЗу потребуются финансы извне для сохранения темпов инвестиций
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района

31 октября 2025 11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района

30 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с главой города Самара Иваном Носковым провели выездное совещание в Красноглинском районе. Одним из ключевых стал вопрос организации транспортного обслуживания жителей поселков района, где проживает более 100 тысяч человек.

«Жители обращались ко мне с просьбами по усилению движения общественного транспорта на муниципальных маршрутах №№ 1, 67, 84, 87. Поручил администрации города рассмотреть возможность увеличения количества автобусов и сокращения интервалов движения. Также люди просят повысить вместимость автобусов на межмуниципальном маршруте 368. Это тоже будет проработано», - сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В настоящее время жители поселка Мехзавод, включая микрорайон Новая Самара, пользуются девятью маршрутами регулярных пассажирских перевозок: межмуниципальными №№ 110, 368, 396, 410а и муниципальными №№ 1, 51, 67, 84 и 87. Как доложил глава Самары Иван Носков, совместно с перевозчиками – ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис» – планируется увеличить подвижной состав на городских маршрутах, а перевозчик по маршруту № 368 «Станция метро «Победа» – поселок Петра Дубрава» сократит интервал прибытия на остановки.

«Нехватка общественного транспорта – пожалуй, самая актуальная проблема для Мехзавода. После увеличения подвижного состава интервал движения автобуса № 368 сократится с 60 минут до 30, также проанализирована схема и график движения автобусов №№ 1, 67, 84, 87. Необходимо исключить задвоение маршрутов, увеличить количество машин на линии. Постепенно планируем увеличить количество автобусов большого класса. Уверен, результат будет заметен в ближайшие 2-3 месяца. Такой же анализ проводим и по остальным городским маршрутам, плотно работаем с Министерством транспорта региона по этому вопросу», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Для улучшение транспортного обслуживания жителей предприятие «Самара Авто Газ» подготавливает к рейсам 20 новых автобусов большого класса марки «Lotos-105-C02» вместимостью до 92 пассажиров. Планируется, что часть из них выйдут на маршруты по Красноглинскому шоссе.

Отметим, что принят ряд решений и в части эксплуатации подвижного состава на межмуниципальных маршрутах. Так, с 1 ноября Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области включает в работу межмуниципальный маршрут № 222. Маршрут свяжет железнодорожный вокзал Самары и международный аэропорт «Курумоч» им. С.П. Королева. Рейсы будут осуществляться также и в ночное время по регулируемому тарифу, пассажиры смогут пользоваться всеми видами льгот.

Теги: В центре внимания

