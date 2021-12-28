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В Самаре стартовала традиционная акция «Новогодний маршрут»

28 декабря 2021 16:14
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Креативный персонал «Трамвайно-троллейбусного управления» украсил трамвай № 22 первым среди подвижного состава муниципального предприятия.

Магия чисел сыграла свою роль, и креативный персонал «Трамвайно-троллейбусного управления» украсил трамвай № 22 первым среди подвижного состава муниципального предприятия.

«Не случайно у этого трамвая и бортовой номер символичный – 2022, – отметил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Акцию «Новогодний маршрут» мы проводим уже в третий раз для того, чтобы порадовать своих пассажиров и, конечно, для поднятия командного духа и сплочения коллективов депо. Почти в каждом проявляют инициативу – почетную миссию по доставке горожан в пункты назначения берут на себя праздничные экипажи. В их составе непременно есть и Снегурочка, и Дед Мороз».

«Хочется подарить нашему самарскому народу частичку счастья, порадовать детишек, которые сядут в вагон, пожелать всем больших начинаний, успехов и чтобы как можно быстрее отступил коронавирус», – подчеркнул мастер городского депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и «по совместительству» Дед Мороз на транспорте Владимир Улитин.

С такими попутчиками и дорога становится гораздо приятнее, ведь маршрут полон сюрпризов! А в этот раз компанию «разбавили» ростовые куклы. Первый праздничный «десант» собрался в городском депо «ТТУ».

Хлопотали перед выходом на линию всю ночь. В этот раз предрейсовая подготовка заняла больше времени, поскольку кроме контроля за технической составляющей и обязательной антиковидной дезинфекции еще и декорировали салон. Также специалисты «зарядили» новогодний аудиоконтент – музыкальную «дорожку». Инструментальное сопровождение затихает лишь на время, чтобы звучали названия остановок.

Трамвайный маршрут № 22 – один из самых востребованных и протяженных в городе: длина линии – 32,5 км; на пути (с учетом кольцевого движения) за 2 часа каждый трамвай делает 66 остановок, следуя по кругу – от 15-го микрорайона в центр и обратно.

Сегодня всех довезет Снегурочка! Вместе повседневной экипировки – новогодний костюм.

Ни один пассажир не остался без подарков и угощений. В мешке Деда Мороза – кладезь витамина С – 10 кг мандаринов и другие приятные сюрпризы.

В праздничном трамвае сегодня проехалась и Мария Сапожникова, которая стала особенным пассажиром. Перед тем, как пожелать доброго пути, ее чествовали в статусе победителя конкурса «Найди тигра в трамвае!».

Конкурс стартовал около двух недель назад. Он был организован Управлением информации и аналитики Аппарата Администрации Самары во взаимодействии с транспортным предприятием. Пассажирам предложили найти в салоне наклейку с символом наступающего года – тигром, который символизирует энергию, талант, силу, движение вперед и путь к достижению цели. Наклейки разместили в подвижном составе, следующем по маршрутам №№ 20, 22 и 5. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было сфотографировать наклейку или сделать селфи на ее фоне, выложить фото в сторис Инстаграм и отметить аккаунт Администрации Самары, а затем ждать результатов, не переставая верить в свою победу и генератор случайных чисел.

В итоге победителю достались сладкие призы и памятный сувенир –игровая инерционная модель самого узнаваемого на самарских улицах трамвая «Tatra Т3».

Дирекция предприятия надеется, что это будет еще одним стимулом, чтобы и впредь отдавалось предпочтение быстрому и экологичному общественному электротранспорту.

«Я и сама творческий человек – дизайнер-швея. Занимаюсь изготовлением рюкзаков из экологичных материалов. Увидев пост в социальной сети, сразу же решила поучаствовать в конкурсе, поддержать затею, – рассказала Мария Сапожникова. – Очень хотелось выиграть и получить призы. Но я никак не ожидала, что у меня появится еще и «домашний личный транспорт».

Во всех подразделениях «ТТУ» продолжается подготовка к Новому году.

Подробно о работе общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января и новогодние праздники можно узнать здесь.

 

Фото:    администрация Самары

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