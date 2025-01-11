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В Самаре стартовала программа обновления транспортной системы

11 января 2025 20:46
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11 января одну из автобаз Самары посетили министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов и глава Самары Иван Носков.

11 января одну из автобаз областного центра посетили министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов и глава города Самара Иван Носков. Они ознакомились с новыми автобусами большой вместимости, обсудили с работниками и руководством предприятий ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис» развитие транспортной системы.

«Выпуск транспорта на линию соответствует требованиям. 95% – хороший показатель для Самары, который говорит о высоком уровне организации перевозок. 5% связаны с объективными причинами, в том числе с неблагоприятными погодными условиями, дорожной обстановкой или возможными неполадками транспортного средства. Именно для таких случаев в контрактах прописаны требования по наличию резервных машин», – отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Администрация города Самара при финансовой поддержке Правительства Самарской области заключила контракты на перевозки по 22 маршрутам на принципиально новых условиях, когда оплата производится только за фактически выполненную транспортную работу. Введен жесткий контроль за соблюдением графика, состоянием подвижного состава, возможностью безналичной оплаты проезда. Перевозчик должен будет в течение года обеспечить кондукторов и водителей спецодеждой. За несоблюдение условий контрактов предусмотрены штрафы. 

«Все новые автобусы отвечают требованиям, которые предъявляются к современному общественному транспорту, – они низкопольные, с климат-контролем, с возможностью проезда для людей с ОВЗ, родителей с колясками, пассажиров с собаками. Поговорил с водителем и кондуктором, которые работают на новом транспорте – отзывы от них положительные. С 2025 года на рынке общественного транспорта Самары появился и новый перевозчик – компания «Ирбис». Его 59 новых автобусов работают сейчас на шести маршрутах – 13, 39, 59, 86, 87 и 91, - сказал глава города Самара Иван Носков. – Мы только в начале большого пути обновления транспортной системы города. Важно, что нам будут помогать эксперты, которых пригласил в регион губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Они проанализируют логистику общественного транспорта и выявят «узкие места».

С 1 января 2025 года на маршруты общественного транспорта Самары вышло более 300 современных автобусов не ранее 2023 года выпуска. Перевозчик ООО «Самара Авто Газ» в конце 2024 года приобрел по федеральной программе льготного лизинга новые автобусы – «LOTOS 105C-02» большого класса вместимости (на 92 пассажира).

Напомним, ранее глава города Самара Иван Носков озвучивал планы обновления транспортной системы областного центра, в том числе полного обновления муниципального парка техники, введения жесткого контроля за работой всех перевозчиков, анализа эффективности маршрутов, исключения дублирующих и увеличения социально значимых маршрутов, замены автобусов на электробусы.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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