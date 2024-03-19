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В Самаре стартовал сезон проката электросамокатов

19 марта 2024 13:52
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В Самаре стартовал сезон проката электросамокатов

Самара, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о старте сезона проката электросамокатов в Самаре. В этом сезоне гостям и жителям Самары будут доступны порядка 2000 новых устройств Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и улучшенными характеристиками для комфорта и безопасности поездок.

На старте сезона аренда электросамокатов будет доступна в центре города.  В планах сервиса кикшеринга Юрент, входящего в экосистему МТС, расширить зону покрытия и увеличивать парк самокатов, чтобы как можно больше самарцев и гостей города могли передвигаться с удобством. Самокаты оператора оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле самоката, что повышает предсказуемость водителя СИМ для окружающих и безопасность всех участников дорожного движения. Это уникальное решение есть только на самокатах Юрент. 

Для повышения безопасности поездок Юрент продлил соглашение с администрацией Самары на 2024 год.  В частности, в соглашении прописаны участки, на которых электросамокаты Юрент будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на устройствах будут запрещены полностью.  Ограничения скорости 15 км/ч будут действовать на ряде площадей, скверов, парков города. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках. На всех прочих участках скорость движения на электросамокатах будет ограничена 25 км/ч при весе устройства менее 35 кг в соответствии с требованиям к СИМ, закрепленным в ПДД.

Стоимость аренды самокатов Юрент в Самаре начинается от 6 рублей за минуту плюс 30 рублей — за активацию самоката. Арендовать электросамокат можно в приложении Юрент для iOS или Android. Юрент предложит пользователям выгодную подписку МТС Premium, которая обнуляет старт аренды, дает скидку на расширенную страховку, а также предоставляет кэшбэк от МТС и скидки на музыку, кино и многое другое.

По данным сервиса, более 80% поездок на самокатах Юрент в прошлом сезоне совершались из точки А в точку Б, что при наличии подписки сопоставимо по стоимости с проездом на общественном транспорте. Также Юрент предложит пользователям авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст пользователям возможность бесшовного входа, и обогащать данные для выявления возраста пользователей в будущем.

Теги: Городской транспорт

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