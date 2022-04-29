В Самаре состоялся городской этап конкурса «Лучший водитель троллейбуса» 

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Сегодня в троллейбусном депо, расположенном на улице Фадеева, определяли делегатов на всероссийские соревнования водителей троллейбуса.



Конкурсанты сдают экзамен на знание Правил дорожного движения, устройства и технической эксплуатации трамваев, демонстрируют приемку подвижного состава перед выездом на линию и культуру обслуживания пассажиров и, конечно, оценивается водительское мастерство.



Один из самых сложных этапов - «Комфортное вождение», который конкурсанты в шутку называют «Не урони бабушку». Стоит отметить, что ни одна бабушка во время конкурса не пострадала: «бабушка» – это большая кружка, наполненная почти до краев водой, которую нужно довезти, не пролив ни капли.



Сегодня же стало известно, что представителями Самары на всероссийском конкурсе, который в этом году пройдет в Омске, станут сотрудники первого троллейбусного депо «ТТУ» Сергей Василенко и Иван Тюлькин.

Фото: администрация Самары